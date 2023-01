Milan-Inter, Cassano su Pioli: l'oracolo di Bari versione Supercoppa

TORINO - Una finale di Supercoppa deludente per il Milan di Stefano Pioli, surclassato per 3-0 da una super Inter che con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez porta a casa derby e trofeo. Un momento difficile per i rossoneri, un avvio di 2023 caratterizzato da prestazioni insufficienti che hanno portato al distacco in campionato dal Napoli, dall'eliminazione in Coppa Italia agli ottavi per mano del Torino, e infine alla sconfitta in Arabia Saudita contro i cugini nerazzurri. Prima della sfida decisiva contro Inzaghi, a tessere le lodi di Pioli ci aveva pensato Antonio Cassano alla Bobo Tv, ma le parole dell'ex calciatore barese, alla luce del ko in Supercoppa, ora suonano come una profezia amara.