Diretta Salernitana-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - L'ultima gara del girone di andata del campionato di Serie A regala un importante derby campano tra Salernitana e Napoli. Momento particolare per le due squadre con i granata che dopo la debacle di Bergamo contro l'Atalanta, tornano in campo sotto le direttive di Davide Nicola, esonerato e poi richiamato sulla panchina dell'Arechi in una lunga settimana. 7 giorni nei quali anche la capolista azzurra ha dovuto fare i conti con una sorprendente eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese. La macchina perfetta di Spalletti si è inceppata con un ko che costa l'addio ad una delle tre competizioni stagionali, inoltre si è fermato anche Kvarastkhelia che non sarà del derby. Tante le motivazioni per una sfida che si preannuncia piena di emozioni.