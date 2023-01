Diretta Verona-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Si preparano al giro di boa Verona e Lecce che si sfideranno al Bentegodi nel primo match di questo ultimo turno del girone di andata di Serie A. Punti pesanti in palio in un decisivo scontro salvezza che potrà dire molto sul futuro del campionato, soprattutto nella lotta per non retrocedere. L'Hellas arriva all'importante sfida con la voglia di ripartire dopo il ko di San Siro contro l'Inter, Zaffaroni non vuole cedere in questo avvio di 2023 che ha visto gli scaligeri reagire con 4 punti conquistati in 3 partite. Dall'altra parte ci sarà la formazioni di Baroni reduce da un 2-2 contro i campioni d'Italia del Milan che ha lasciato più di qualche rimpianto visto il doppio vantaggio all'intervallo dissipato nella ripresa. Pugliesi in striscia positiva e vogliosi di entrare nella top 10 della classifica.