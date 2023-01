Juventus-Atalanta: Gasperini senza Koopmeiners e Zapata, Scalvini c'è

Sono 22 i calciatori dell'Atalanta convocati da Gian Piero Gasperini per il match di domenica sera contro la Juventus di Allegri, in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 19ª giornata di Serie A. Diverse le assenze per il tecnico dei bergamaschi, a partire da Teun Koopmeiners, squalificato per somma d'ammonizioni. Non ci sarà nemmeno Duvan Zapata: l'attaccante colombiano è stato fermato da un affaticamento a livello dei muscoli dell'anca destra nell'ultima gara di Coppa Italia. Recupera invece Giorgio Scalvini dopo la contusione al ginocchio.