Fiorentina-Torino 0-1: Miranchuk, che magia al Franchi!

TORINO - Era dal 1976 che il Toro non vinceva a Firenze. Ma oltre al successo c’è di più. Ricci, 21 anni. Demba Seck, 21 anni, Adopo, 22 anni. Ivan Juric, a parte Ricci che è titolare, ha finalmente dato fiducia a due ragazzi che nell’impresa di San Siro in Coppa Italia avevano dato spettacolo. E i ragazzi in carriera non hanno deluso: spavaldi, tosti, combattivi e anche un po’ spensierati. Demba Seck, per esempio, ha segnano un gol molto bello annullato per fuorigioco millimetrico e poi colpito una traversa. E Adopo ha dato l’anima mentre Ricci, si sa, ha deliziato con le sue giocate. Anche se il successo è arrivato grazie ad una magia di Miranchuk, al quarto gol stagionale, record eguagliato da quando gioca in Serie A. Ma il russo non deve dimostrare niente.