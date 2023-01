Diretta Juventus-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Parte oggi all'Allianz Stadium la caccia a qualcosa di memorabile. Così, ha definito Allegri la situazione della sua Juventus alla vigilia della gara con l'Atalanta di Gasperini: "La penalizzazione è un dato di fatto momentaneo e tutte le situazioni che capitano bisogna saperle trasformare in opportunità. Il -15 per ora è l'opportunità per fare qualcosa di straordinario, di memorabile. Abbiamo l'Europa League, la Coppa Italia e 60 punti a disposizione in campionato. Noi dobbiamo pensare al campo, al resto pensa la società". Zero alibi, insomma. Questa la strategia comunicativa dell'allenatore bianconero nella prima conferenza stampa post-penalizzazione di 15 punti in classifica, quella che ha preceduto il match delicato contro la Dea, reduce da due vittorie e un pareggio nelle tre partite di inizio 2023.