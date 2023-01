Diretta Sampdoria-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Il primo appuntamento di oggi vede scendere in campo, alle 12:30, Sampdoria e Udinese nel match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A. I doriani sono obbligati a far punti salvezza vista la particolare situazione in classifica che li vede penultimi a 9 punti: Stankovic è reduce da due sconfitte di fila dopo la vittoria in casa del Sassuolo. In casa Udinese, la vittoria non si vede dal 2022: Sottil è ancora alla ricerca della prima vittoria del nuovo anno dopo il pari interno contro l'Empoli e le due sconfitte contro Juve e Bologna. In classifica i friulani sono ottavi alle spalle del Torino.