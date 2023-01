Diretta Monza-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - In questo momento possono essere considerati due opposti, Palladino e Dionisi. Il tecnico del Monza si presenta a questo match per confermarsi, quello del Sassuolo dopo 4 ko consecutivi. Se superassero pure i neroverdi, nel girone d'andata i brianzoli avrebbero battuto tutte le squadre che li seguono in classifica e conquisterebbero un ulteriore attestato di consapevolezza: "Non ci interessa quello che abbiamo fatto, siamo concentrati solo sul domani", ha detto il tecnico Palladino alla vigilia. Più preoccupante invece la situazione dell'omologo sulla panchina del Sassuolo: "Sono il primo responsabile - ha spiegato Dionisi - e un allenatore deve sempre mettersi in discussione. Sono convinto che questo sia un momento di passaggio, dobbiamo viverlo, ma prima o poi riusciremo a superarlo".