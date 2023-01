Diretta Spezia-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Al Picco scendono in campo Spezia e Roma nella gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A: Mourinho cerca punti per rimanere in zona Champions mentre Gotti vuole continuare il trend positivo che lo vede imbattuto da cinque gare. La Roma deve fare a meno di Zaniolo, diventato nelle ultime ore un caso sul versante mercato: giocheranno Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. I liguri, invece, dovranno privarsi del suo capocannonier Nzola che sarà sostituito dall'ex giallorosso Verde che farà coppia in attacco con Gyasi.