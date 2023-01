Juve-Atalanta, Palomino stende Milik in area: il VAR neanche interviene!

TORINO - Episodio molto discutibile durante il big match tra Juventus e Atalanta di scena all'Allianz Stadium per il 19° turno di Serie A. Al 7' di gioco imbucata splendida di Di Maria per il taglio di Milik in area di rigore che viene però trattenuto da Palomino a palla lontana: il contatto c'è, ma il direttore di gara Marinelli non fischia. Evidente come la giocata dell'attaccante polacco venga impedita dal difensore nerazzurro, l'arbitro non ravvisa l'irregolarità ma incredibilmente non interviene il Var. Restano molte perplessità sull'accaduto.