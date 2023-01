Toloi abbatte Milik: Juve-Atalanta, altro episodio dubbio

Tra i tanti episodi da moviola in Juventus-Atalanta è da segnalare anche quello che ha coinvolto Milik e Toloi nei minuti di recupero del primo tempo, quando la squadra di Allegri si trovava in vantaggio per 2-1. L’attaccante polacco, autore del raddoppio, è stato travolto dalla spinta del difensore dell’Atalanta cadendo in area di rigore: l’arbitro Marinelli ha lasciato correre senza andare al Var tra le proteste juventine. In precedenza aveva fatto discutere anche il contatto che aveva visto protagonista lo stesso Milik, trattenuto vistosamente in area da Palomino: anche lì nessuna sanzione da parte del direttore di gara.