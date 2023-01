Diretta Inter-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Clima di festa a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi, che festeggia davanti a 65mila tifosi la vittoria della Supercoppa italiana a Riyad nel match di campionato con l'Empoli. A rovinare parzialmente le celebrazioni, però, c'è la situazione legata a Skriniar, che sarà accolto dai fischi dei sostenitori nerazzurri per la sua decisione di non firmare il contratto in scadenza.