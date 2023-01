Inter-Empoli, a San Siro episodio da moviola in area di rigore nerazzurra al dodicesimo minuto: Mkhitaryan interviene a gamba alta sul pallone, andando poi a colpire la testa di Caputo che cercava di impattare il pallone: impatto durissimo, l'attaccante empolese va a terra e per proseguire il match è costretto ad una vistosa fasciatura sulla testa per la ferita causatagli dall'avversario. Nessun intervento da parte dell'arbitro Rapuano nonostante le vibranti proteste ospiti.