Diretta Lazio-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Si chiude all'Olimpico con il big match tra Lazio e Milan il 19° turno della Serie A, ultimo del girone di andata. Gara che mette in palio tre punti pesanti con la formazione di Pioli chiamata a riscattarsi in questo momento no, sopattutto dopo il netto 3-0 subito dai cugini dell'Inter nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad. Ad attenderli c'è però una Lazio vogliosa di continuare la sua corsa per un posto nell'Europa che conta ed è tanta l'attesa per questa delicata sfida che lo stesso Sarri ha definito come una partita delle opportunità. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno del suo bomber, Ciro Immobile, ancora fermo ai box; sulla sponda rossonera pesa invece l'assenza dell'ultimo minuto di Theo Hernandez.