Juve-Monza, ecco l'arbitro. Napoli-Roma a Orsato

TORINO - Sarà Daniele Orsato a dirigere Napoli-Roma , il piatto forte della 20esima giornata di Serie A in programma domenica 29 gennaio. Con il fischietto della sezione di Schio ci saranno gli assistenti Tegoni e Baccini, il quarto ufficiale di gara sarà Rapuano e gli arbitri Var Di Paolo e Maggioni. La sfida Milan-Sassuolo sarà invece diretta da Antonio Giua di Olbia.

Aureliano dirige la Juventus, i precedenti

Per quanto riguarda Juventus-Monza, invece, sarà Gianluca Aureliano ad arbitrare e si tratterà per lui della prima volta in assoluto all'Allianz Stadium. L'unico precedente che lo ha visto dirigere un incontro della Juventus risale infatti alla scorsa stagione, quando al Picco di La Spezia i bianconeri si imposero 3-2 sui padroni di casa (reti di Kean, Chiesa, De Ligt) alla quinta giornata.