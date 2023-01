Diretta Lecce-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il venerdì della 20ª giornata del campionato si conclude con lo contro diretto allo stadio Via del Mare tra Lecce e Salernitana. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta a Verona occupano il 14° posto con soli 2 punti di vantaggio (20 a 18) sui granata di Nicola che stanno vivendo un momento complicato (4 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 5 partite). Il Lecce spera che il fattore campo possa aiutarlo in fase realizzativa, solo 18 gol realizzati in questa stagione e solo 2 (tutti contro il Milan) nelle ultime tre partite giocate tra le mura amiche: "Parte un altro campionato, c'è la sessione di mercato aperta e ci sono squadre che stanno cambiando volto, tra cui la Salernitana stessa con 2-3 innesti. La nostra ambizione è il miglioramento attraverso il lavoro. Affronteremo ogni gara come se fosse l'ultima, senza fare calcoli" ha dichiarato Baroni alla vigilia. In casa Salernitana invece Nicola dovrebbe lanciare subito il nuovo arrivato Troost-Ekong: "Lo conoscevo e sono molto contento che sia arrivato a darci una mano, è un giocatore che ha fisicità ed è abituato allo scontro fisico. Crnigoj verrà con noi perché abbiamo intenzione di integrare tutti il più velocemente possibile e sono sicuro che in questo momento anche i compagni lo aiuteranno".