Diretta Bologna-Spezia ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Il Bologna affronta oggi lo Spezia al Dall'Ara, ancora senza il suo bomber Arnautovic, leader designato di una squadra che non inquadra la porta con sufficiente continuità. Così Thiago Motta, per affrontare la sua ex, si affida a Joshua Zirkzee: "Lui è l'unica punta centrale disponibile, quindi giocherà. Ora tocca a lui dimostrare di essere quell'investimento importante fatto dal club". Problemi di formazione anche per Gotti: "Abbiamo l'infermeria abbastanza piena. Sarà una gara aggressiva all'inizio. Entrambe hanno modo di proporre il gioco variando, ma di sicuro sarà una partita di corsa. Poi, con il passare dei minuti, credo cambierà".