Bologna-Spezia 2-0: apre Posch, chiude Orsolini. Motta sale a +3 sulla Juve

Il Bologna supera lo Spezia al Dall'Ara e raggiunge momentaneamente il Torino all'ottavo posto: ad aprire le marcature è l'austriaco Posch - con il suo terzo centro stagionale - al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo due miracoli di Dragowski. Lo Spezia non reagisce e non si rende pericoloso dalle parti di Skorupski e nella ripresa è il Bologna a rendersi pericoloso con le ripartenze. Al 74' segna Orsolini ma Massimi annulla per fuorigioco. L'esterno marchigiano però tre minuti più tardi è in gioco quando si invola in campo aperto e a tu per tu con Dragowski sigla il raddoppio. Ora la squadra di Motta raggiunge quota 26 in classifica e per il momento stacca la Juventus di tre punti.