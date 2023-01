Lecce-Salernitana 1-2: Dia trascinatore, Nicola ritrova la vittoria dopo tre mesi

La Salernitana espugna il Via del Mare trascinata da un grande Dia . Il Lecce incappa nella seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko di Verona di sabato scorso. È stato proprio l'ex Villarreal a sbloccare l'incontro dopo 5' e a innescare Vilhena per la rete del 2-0 quindici minuti dopo. Il Lecce non ci sta e reagisce con veemenza, fino a riaprire la gara con un gol di Strefezza al 23', abile a sfruttare un cross da sinistra di Pezzella. Nella ripresa il Lecce ci prova ma in modo confuso: gli ospiti resistono e sfiorano più volte il 3-1. Nicola torna così alla vittoria: il successo per i campani mancava dallo scorso 30 ottobre.

Bologna-Spezia 2-0

Il Bologna supera lo Spezia al Dall'Ara e raggiunge momentaneamente il Torino all'ottavo posto: ad aprire le marcature è l'austriaco Posch - con il suo terzo centro stagionale - al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo due miracoli di Dragowski. Lo Spezia non reagisce e non si rende pericoloso dalle parti di Skorupski e nella ripresa è il Bologna a rendersi pericoloso con le ripartenze. Al 74' segna Orsolini ma Massimi annulla per fuorigioco. L'esterno marchigiano però tre minuti più tardi è in gioco quando si invola in campo aperto e a tu per tu con Dragowski sigla il raddoppio. Ora la squadra di Motta raggiunge quota 26 in classifica e per il momento stacca la Juventus di tre punti.