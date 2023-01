Diretta Cremonese-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - L'Inter di Simone Inzaghi vuole subito tornare in carreggiata dopo la brutta sbandata casalinga vissuta contro l'Empoli e cercherà di farlo a casa di una Cremonese ultima in classifica ma rivitalizzata dall'arrivo di Ballardini che, dopo l'upset rifilato al Napoli in Coppa Italia e al pareggio conquistato all'ultima giornata a Bologna, crede nella rimonta salvezza. I nerazzurri, a -13 dal Napoli capolista, ragionano partita per partita con l'obiettivo di trovare regolarità non solo per mettere pressione al Milan (2° posto) ma anche non perdere terreno con le romane (pari punti a 37) nella lotta Champions, Inzaghi: "Al ritorno serve più regolarità, siamo cinque squadre in pochissimi punti escluso il Napoli che fa un campionato a parte. È necessario guardare alla singola partita, visto il calendario fittissimo. Per fortuna si torna subito in campo, sono convinto che la squadra abbia tantissima voglia di rivalsa - aggiunge - La Cremonese ha giocato buone partite, come quelle con Milan, Napoli e Juventus. Adesso è arrivato un tecnico che ho avuto da giocatore. Ballardini è molto preparato, dà una identità alle squadre e ha ottenuto la qualificazione in Coppa Italia ai quarti eliminando il Napoli al Maradona. Sono in un ottimo momento, anche col Bologna hanno fatto un'ottima gara"