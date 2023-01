Diretta Atalanta-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Per l'Atalanta si tratta di una gara da vincere, ma complicata e da prendere con le molle, perché come ha detto il tecnico Gasperini alla vigilia, "la Sampdoria è una buona squadra, che vale più della classifica che ha. Le gare vanno giocate tutte". La Dea dall'attacco atomico (15 gol in 4 partite del 2023) sfida dunque con queste premesse i blucerchiati di Stankovic.