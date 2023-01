Diretta Lazio-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Lazio di Sarri vuole mettere la quarta e si prepara per ospitare la Fiorentina all'Olimpico. Il poker di vittorie consecutive è una striscia che manca a Formello dal 2021 con Simone Inzaghi in panchina: "Stavolta - ha detto alla vigilia il tecnico biancoceleste - non temo la cilindrata mentale, ma una sorta di down. Questo ci ha separato spesso dalla parte alta della classifica. O risolviamo il problema o ci accontentiamo di posizioni di rincalzo". Altre motivazioni invece per la squadra di Italiano: "Tocca a noi uscire dal periodo negativo e riconquistare i tifosi. I fischi fanno male, ma noi per primi abbiamo l'obbligo di reggere la pressione e non perdere fiducia ed entusiasmo".