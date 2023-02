Baldanzi: "Miretti, Scalvini e Fabbian, anche in Italia abbiamo i Bellingham, i Gavi e i Pedri"

L' Empoli è fucina di talenti. Storicamente ne ha sempre lanciati tanti. Una vera e propria fabbrica per la crescita del talento. Dall'arrivo a Monteboro fino alle porte della prima squadra sono tanti i giocatori che, tra presente e passato, hanno vissuto la gioia di cimentarsi con il calcio dei grandi. L'ultimo in ordine cronologico è Tommaso Baldanzi . Una stagione davvero importante la sua con quattro reti è uno dei classe 2003 più decisivo in Europa. Quattro gol in campionato compreso quello da tre punti contro l'Inter . I paragoni non si sprecano, ma piedi per terra senza montarsi la testa. Un po' come l'intervista rilasciata a Dazn nel format 'Piedi x Terra' dove si è raccontato tra aneddoti, obiettivi e la sua Empoli.

Empoli, la fabbrica del talento: Baldanzi si racconta

L'Empoli è casa sua. C'è cresciuto e da piccolo seguiva dallo stadio le partite della prima squadra: "Il mio primo ricordo dell’Empoli è una partita dei play-out di Serie B. Oggi è un onore giocare con Caputo e Tonelli, che qualche anno fa vedevo dalla tribuna Allo stadio andavo con mio nonno e sono sicuro che sarebbe orgoglioso di me". La dedica con lo sguardo volto al cielo dopo ogni gol e quel "tatuagio a lui dedicato". Ragazzo per bene e con la testa sulle spalle conscio delle sue qualità e di dover ancora migliorare sotto diversi punti di vista.

"Difficile azzardare paragoni con i vari Gavi, Bellingham o Pedri, ma anche in Italia ci sono tanti talenti". Lui è tra questi, un diamante che ad Empoli hanno saputo coccolare e far brillare nel momento giusto. Ma per il classe 2003 ci sono anche altri ragazzi intressanti: "Miretti, Fabbian e Scalvini tra quelli della mia età mi piacciono tanto". Poi il rapporto con i vari allenatori avuti: "Buscé è come un secondo padre", ma non solo "Zanetti mi ha aiutato tantissimo. Se stiamo facendo cosi bene è merito suo. Poi devo ringraziare anche Dionisi e Andreazzoli per aver creduto in me".