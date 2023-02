Diretta Cremonese-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Ad aprire la 21ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 allo Zini tra Cremonese e Lecce. Dopo l'impresa in Coppa Italia in casa della Roma (agli ottavi i grigiorossi hanno eliminato il Napoli), la formazione di Ballardini va alla ricerca del primo successo in questo campionato. I lombardi, infatti, occupano attualmente l'ultimo posto in classifica con soli otto punti, frutto di altrettanti pareggi, mentre completano il quadro ben 12 ko. Di fronte oggi ci sarà un Lecce reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di Baroni, al 15° posto con 20 punti, dopo la sconfitta in casa del Verona (2-0) ha perso 2-1 nell'ultimo turno al Via del Mare contro la Salernitana in una importante sfida salvezza, pertanto cerca punti oggi contro il fanalino di coda della Serie A.