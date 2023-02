Diretta Sassuolo-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Alle ore 20.45, il Sassuolo ospita l'Atalanta al Mapei Stadium in una sfida valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di Alessio Dionisi, dopo un periodo complicato, sono riusciti a battere con un nettissimo 5-2 il Milan al Meazza salendo così a 20 punti in classifica. La Dea di Gian Piero Gasperini, invece, lotta per un posto in Champions League e attualmente occupa il terzo posto insieme a Milan e Lazio con 38 punti. Gli orobici sono reduci da cinque risultati utili consecutivi in campionato (tre vittorie e due pareggi) ma sono chiamati a rialzare la testa dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia in settimana contro l'Inter (1-0 firmato Darmian). All'andata tra Atalanta e Sassuolo finì 2-1 con Pasalic e Lookan che ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite firmato Kyriakopoulos.