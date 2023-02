Klinsmann: “Juventus e Milan, godo per il vostro momento di difficoltà”

Sale l'attesa per il derby tra Inter e Milan in programma domenica alle 20.45. Il Meazza, ovviamente, risponderà presente e sarà sold out. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono ripetere la partita fatta in Supercoppa italiana, quando Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez annichilirono il Diavolo, mentre i rossoneri di Stefano Pioli vogliono buttarsi alle spalle un periodo complicato e prendersi una bella rivincita a distanza di un anno esatto da quel 2-1, sempre nel derby, che risultò determinante a fine stagione per la conquista dello scudetto. Jurgen Klinsmann, che ha indossato la maglia dei nerazzurri dal 1989 al 1992, vincendo la Coppa Uefa nella doppia finale contro la Roma nel 1991, parlando ai microfoni di Sportmediaset ha analizzato così il derby della Madonnina: "Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me, ma anche per i giocatori in campo. Da interista mi godo il momento di difficoltà di Milan e Juventus come ogni tifoso. Certo il crollo del Milan è inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo".