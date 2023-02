Berardi, che paura! Maehle a martello, espulso col Var FOTO

Episodio da Var al 30' del primo tempo di Sassuolo-Atalanta. Durante il match valevole per la 21ª giornata di Serie A tra la squadra di Dionisi e quella di Gasperini Joakim Mahele si è reso protagonista di un duro intervento su Domenico Berardi: le immagini mostrano come il terzino danese abbia prima toccato il pallone per poi però colpire in maniera decisa l'attaccante neroverde col piede a martello. Inizialmente Mahele è stato ammonito, ma con l'intervento del Var il colore del cartellino è passato da giallo a rosso lasciando così i bergamaschi in 10.