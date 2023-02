Diretta Spezia-Napoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Il Napoli capolista fa visita allo Spezia per il 21° turno di Serie A. Gli azzurri sono primi in classifica con 53 punti, vengono da 4 vittorie di fila in campionato e presentano il miglior attacco del torneo con 48 reti all'attivo. Hanno anche la migliore difesa con 15 gol subiti. Lo Spezia invece occupa la quartultima posizione a tuoa 18 ed è reduce da due sconfitte consecutive, contro Roma e Bologna. "Dobbiamo concentrarci per un match complicato su un campo difficile. Per noi l’avversario non cambia la sostanza, i punti a disposizione sono sempre 3" ha detto Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia.