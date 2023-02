Muriel e Marcenaro, il labiale del rosso in Sassuolo-Atalanta: "Che vuoi, i complimenti?"

Serata da dimenticare per Muriel e per l'Atalanta in generale: a far discutere è stata la direzione di gara dell'arbitro Marcenaro, pesantemente contestata anche da Marino, dg dei bergamaschi. Una su tutte il rosso sventolato a Maehle per fallo su Berardi complice l'intervento del Var: l'episodio ha scatenato la furia non solo di Gasperini ma anche di Muriel che, a fine gara, è stato improvvisamente espulso dall'arbitro. Marcenaro avrebbe gridato "Vai fuori!" a Muriel che avrebbe risposto: "Ti ho detto che sei scarso. Cosa vuoi? Cosa vuoi te. Che ti devo fare i complimenti dopo questa partita?". Gasperini dovrà quindi fare a meno dei due giocatori nella trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, scontro diretto per la lotta in zona Champions.