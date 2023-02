Salernitana-Juventus, l'Arechi sarà una bolgia: verso il tutto esaurito

Salernitana-Juventus, Arechi sold out

Mancano ancora due giorni alla partita tra Salernitana e Juventus, visto che si giocherà nel postcipo di martedì 7 febbraio alle ore 20:45, ma sale l'attesa per la sfida tra i padroni di casa e non. La squadra di Allegri andrà a giocare in mezzo a una bolgia siccome si sta registrando una corsa all'ultimo biglietto per assistere alla partita. Al momento tra abbonti e biglietti venduti si è arrivati a 25 mila posti occupati dei trenta mila della capienza massima.

Lo stadio va verso il tutto esaurito per un match che si prospetta infuocato soprattutto sugli spalti. Una cornice di pubblico davvero importante all'Arechi. Una partita con in palio punti decisivi per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre. Oltre allo spettacolo in campo, dunque, ci si aspetta anche quello sugli spalti con il pubblico pronto a riempire lo stadio come nelle grandi occasioni.