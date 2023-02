Diretta Verona-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Al Bentegodi il Verona contro la Lazio prova a fare un passo decisivo per la salvezza. La vittoria del Napoli con lo Spezia consegna ai gialloblù un'occasione fondamentale per dare sostanza all'impresa, come spiegato da Zaffaroni in conferenza stampa: "Giochiamo contro una delle squadre top di questo campionato hanno delle qualità tecniche elevatissime, in tutti i ruoli, e hanno un'organizzazione di gioco tra le migliori, sia difensivamente che offensivamente". D'altra parte la Lazio ha urgente bisogno di migliorare il rendimento in trasferta: una sola vittoria nelle ultime quattro uscite lontano dall'Olimpico per Sarri, che al Bentegodi spera di rivedere un passo diverso nei suoi rispetto a una settimana senza vittorire tra campionato e Coppa Italia.