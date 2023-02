Diretta Monza-Sampdoria ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Monza e Sampdoria si sfidano nel match valevole per la 21ª giornata di Serie A. La squadra di Palladino vuole confermare l'enorme prestazione fornita all'Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri, mentre la rosa di Stankovic arriva da quattro sconfitte di fila e una situazione drammatica in classifica: i blucerchiati sono penultimi a 9 punti. Per quanto riguarda i biancorossi, un successo permetterebbe loro di scavalcare l'Empoli al 10° posto e iniziare a sognare un posto in Europa, anche se Palladino ha dichiarato: "Il nostro scudetto deve essere sempre la salvezza".