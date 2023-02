Diretta Salernitana-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus fa visita alla Salernitana nella partita che chiude il 21° turno di Serie A. I bianconeri, in campionato, hanno rimediato un solo punto nelle ultime 3 giornate, presentano una delle difese meno battute di A con 17 reti al passivo e vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. La Salernitana ha ritrovato il successo nello scorso turno, in casa del Lecce, dopo le sconfitte contro Atalanta e Napoli. "La partita è complicata, in un ambiente difficile con la spinta dei tifosi. Nicola sta facendo bene, vengono alla vittoria di Lecce e l'importante sarà affrontarla con il piglio giusto. Vedendo la classifica è uno scontro diretto e vogliamo restare davanti" ha detto Allegri nella conferenza della vigilia.