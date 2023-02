Strefezza: "Gol a Buffon il più bello. Sogno la doppia cifra, l'Italia e la Premier"

Una crescita importante fino ad arrivare in Serie A . Gabriel Strefezza è cresciuto tanto in questi anni e dopo stagioni ottime in Serie B si è guadagnato il palcoscenico della massima serie. La cavalcata importante con la Cremonese a suon di gol e la promozione, poi il passaggio al Lecce . Un impatto devastante con la Serie A e sempre determinante per il gioco di Baroni e dei salentini. Contro la Cremonese il più classico dei gol dell'ex , ma il suo gol più bello l'ha segnato a Buffon . Il sogno Premier e l'obiettivo doppia cifra: Strefezza si è raccontato in conferenza stampa.

Lecce, Strefezza si racconta

Di gol belli e importanti ne ha fatti tanti Gabriel Strefezza, ma "Il più bello? contro il Parma. Segnare a Buffon è stato bellissimo". Un passo indietro per guardare avanti: "Stiamo facendo un grande campionato e vogliamo continuare così". Ora la sfida alla Roma "la stiamo preparando bene" e gli obiettivi personali e non: "Vogliamo salvarci e con mia moglie mi sono detto di voler arrivare in doppia cifra".

Già sette le reti segnate fino ad ora dall'esterno italo-brasiliano che sogna anche la Nazionale: "Penso al Lecce ora, ma dovesse arrivare una chiamata sarei felicissimo". In chiusura poi il futuro: "Mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento la priorità è la salvezza". Strefezza sogna e fa sognare tutti i tifosi giallorossi, numeri da capogiro per l'esterno che può finire nella lista di Mancini pe ril futuro azzurro.