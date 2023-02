Diretta Lecce-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Dopo il successo contro l'Empoli la Roma di Josè Mourinho è chiamata ad una trasferta insidiosa a Lecce, reduce anch'essa da un successo importante arrivato sul campo della Cremonese, per consolidare il 3° posto e rimanere in piena corsa nella lotta Champions League. L'allenatore portoghese, che non ha parlato alla vigilia, dovrebbe scendere in campo con la miglior formazione possibile ma, soprattutto, potrà avere a disposizione Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha ricevuto luce verde dallo staff medico dei giallorossi ed è tra i convocati per la partita. Riflettori come sempre puntati sull'ex Juventus Paulo Dybala, versione assist-man contro l'Empoli ma incubo del Lecce contro il quale vanta una media di un gol ogni 72 minuti.