Diretta Empoli-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

EMPOLI - Al Castellani si affrontano Empoli e Spezia nella gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A . I toscani sono reduci dalla sconfitta di Roma , la prima nel 2023, dopo un serie di risultati utili conditi dall'impresa di San Siro: Zanetti naviga in acque sicure a pari merito con Juventus e Monza . Spezia sempre più all'angolo: i liguri, dopo un'ottima prima parte di campionato, hanno inanellato tre sconfitte di fila, l'ultima contro il Napoli di Spalletti . Problemi in attacco dopo l'infortunio di Nzola : sta a Shomurodov tentare di risollevare le sorti di Gotti .

SEGUI EMPOLI-SPEZIA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Empoli-Spezia: diretta tv e streaming

Empoli-Spezia, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 15 allo stadio Castellani di Empoli, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Segui Empoli-Spezia su DAZN. Attiva Ora

Le formazioni ufficiali di Empoli-Spezia

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Gyasi, Esposito, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

Arbitro: Giua della sezione di Olbia.

Assistenti: Alassio e Colarossi.

IV uomo: Gariglio.

Var: Di Paolo.

Avar: Paterna.

Guarda la Serie A TIM è solo su DAZN. Attiva Ora