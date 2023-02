Empoli-Spezia 2-2: doppio Verde non basta, pari Vignato nel recupero

EMPOLI - Finisce 2-2 la sfida tra Empoli e Spezia, gara valida per la 22ma giornata di Serie A. I toscani, in 10 dal 21' per l'espulsione di Parisi, riescono a accorciare le distanze e pareggiare all'ultimo minuto di recupero annullando il doppio svantaggio degli spezzini costruito nel primo tempo grazie alla doppietta di Verde a segno al 25' su rigore - ripetuto, dopo un miracolo di Vicario - e al 31'. Il doppio rosso a Esposito al 49' in casa spezzina ristabilisce la parità numerica e l'Empoli ha maggiore spazio di manovra per provare la rimonta. Ci riesce grazie a Cambiaghi a segno al 71' e a Vignato che firma il pareggio al 94' all'esordio. Gli spezzini gettano al vento una grande occasione per allungare sulla terz'ultima salendo a 19 punti mentre l'Empoli, tra le rivelazioni del campionato, si piazza momentaneamente al decimo posto con 27 punti.