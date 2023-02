Diretta Lazio-Atalanta ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il big match della 22esima giornata di Serie A vede di fronte Lazio e Atalanta, scontro diretto per la zona Champions League. I biancocelesti hanno un punto di vantaggio sulla Dea e vengono da due pareggi di fila contro Fiorentina e Verona: la vittoria in campionato manca dal poker al Milan. Pochi dubbi in attacco per Sarri che si affiderà al solito Immobile, affiancato da Zaccagni e Felipe Anderson. Gasperini deve rimediare alla brutta sconfitta contro il Sassuolo: in attacco Zapata insidia il posto ad Hojlund.