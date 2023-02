Paura per Zaccheroni: cade, è in rianimazione

Alberto Zaccheroni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Ieri pomeriggio il 69enne allenatore originario di Cesenatico (nella sua lunga carriera ha guidato sia il Milan, vincendo lo scudetto, che il Toro) è caduto nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci, sbattendo violentemente la testa a terra: è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale.

Zaccheroni è stato trovato steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna. Al momento della caduta, in casa erano presenti anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Zaccheroni è stato ricoverato in rianimazione: la prognosi, sebbene il tecnico sia vigile, è comunque riservata e le sue condizioni saranno monitorate in queste ore.