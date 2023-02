Diretta Napoli-Cremonese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Luciano Spalletti chiude il programma della domenica della 22ª giornata di campionato ospitando la Cremonese ultima in classifica in un match da non sottovalutare per la capolista. Con l'Inter in campo lunedì sera i partenopei (oggi a +13) vogliono aumentare il gap cercando la 6ª vittoria consecutiva in campionato, Spalleti non vuole distrazioni contro un avversario che ha inflitto ai partenopei l'unico grande dolore in questa stagione eliminandoli, proprio in casa, dalla Coppa Italia: "È il presente ad avere la priorità e sappiamo che siamo attesi da una partita difficile, al di là di quello che dice la classifica. La Cremonese potrebbe crearci difficoltà pure in campionato. Scenderemo in campo con la voglia di prenderci la rivincita perché la sconfitta contro di loro in Coppa Italia ci brucia ancora. Queste sono gare che vanno indirizzate al più presto e con il passare dei minuti potrebbe subentrare l’ansia di non riuscire a sbloccare il punteggio, con le difficoltà che rischierebbero di aumentare. Chi parla di scudetto vuole solo crearci dei problemi, ma per fortuna lo hanno capito anche i nostri tifosi e mi fa piacere saperli carichi alla vigilia di questa sfida".