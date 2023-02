Diretta Udinese-Sassuolo ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

UDINE - La domenica della 22ª giornata di campionato si apre a Udine con l'Udinese che cerca il riscatto (un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite) contro il Sassuolo in fiducia (7 punti nelle ultime 3 partite). La squadra friulana si è compattata dopo la sconfitta contro il Torino, anticipando il raduno per preparare la sfida al Sassuolo, Sottil: "Lo ritengo un gesto significativo e vuol dire che siamo tutti sul pezzo. Nessuno è stato contento dell’ultima prestazione, ci interessa il presente e quindi abbiamo intensificato ancora di più il lavoro, il dogma del progetto Udinese. Il Sassuolo lo rispettiamo, ha degli ottimi calciatori, sia nei titolari che nelle alternative. Una squadra allenata bene con una filosofia di gioco tecnico ed intenso. Attraverso la prestazione cercheremo di portare a casa un risultato importante, senza ossessione, ma con intelligenza e lucidità". In casa Sassuolo invece c'è la voglia di cavalcare l'ottimo momento ma Dionisi non abbassa la guardia: "Se non saremo mentalmente forti, sarà difficile ottenere un risultato positivo in Friuli. L’anno scorso a Udine non abbiamo interpretato la partita come avremmo dovuto e abbiamo ottenuto zero punti, quindi dobbiamo evitare di ripetere questo errore. Stiamo migliorando ma non siamo ancora completamente guariti".