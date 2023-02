Juve-Fiorentina, Ranieri provoca Vlahovic e Di Maria: scintille in campo

TORINO - Subito caldo il match tra Juventus e Fiorentina, con Ranieri che nei primi minuti va a spintonare in maniera plateale prima Vlahovic e poi Di Maria, a palla lontana. La reazione del Fideo è immediata e si crea un capannello di giocatori, tenuti a debita distanza sia da Fabbri che dall'assistente entrato in campo per separare i giocatori. Dopo qualche attimo di tensione gli animi si calmano con il numero 22 bianconero che continua a parlare con l'arbitro. Dopo qualche minuto ancora il centravanti di Allegri si va a "vendicare", spintonando Ranieri con il gioco già fermo, la partita resta nervosa.