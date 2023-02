Allegri esulta davanti a Fabbri: il Var e Juve-Fiorentina

TORINO - Finale incredibile allo Stadium, minuti infuocati dove è successo di tutto: la Juventus passa dalla gioia della vittoria alla rabbia del pareggio per poi esultare nuovamente quando il gol di Castrovilli viene annullato, con il tecnico bianconero che non frena la sua felicità. Ma andiamo con ordine: la Fiorentina preme per cercare il pari e riesce a segnare con il neoentrato, gran destro in diagonale di prima intenzione dopo una palla sporcata da Locatelli in area. Grandi proteste della Juve, che chiede il fallo di Ranieri sull'azione: l'intervento sembra evidente, la partita non riprende mentre gli ospiti esultano, si aspetta il Var che richiama Fabbri ma a sorpresa non per l'intervento falloso del viola, trattenuta chiara sull'avversario, bensì per un fuorigioco dello stesso millimetrico, molto simile a quello fischiato a Vlahovic per annullargli il 2-0.