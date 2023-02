Diretta Sampdoria-Inter ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Sampdoria e Inter chiudono la 22esima giornata di Serie A nel posticipo serale di Marassi . Stankovic è obbligato a fare punti salvezza se non vuole perdere ulteriore terreno dallo Spezia, fermato con un pari sul campo di Empoli. La Sampdoria viene dal 2-2 di Monza, beffata in piena recupero dal rigore di Pessina. L' Inter vuole consolidare il secondo tempo visto che il Napoli sembra irragiungibile dopo il successo di ieri sera contro la Cremonese. Inzaghi lì davanti si affiderà alla coppia Lukaku-Martinez con Dzeko pronto a subentrare in caso di necessità.

Sampdoria-Inter: diretta tv e streaming

Sampdoria-Inter, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (251), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic. A disp. Turk, Ravaglia, Murru, Rincon, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Malagrida, Sabiri, Jese Rodriguez, Quagliarella. Indisponibili: Gunter, Conti, Pussetto, De Luca. Squalificati: Leris.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi. A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrji, D'Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asslani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Dalbertc. Squalificati: -.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli.

Assistenti: M. Rossi e C. Rossi.

IV uomo: Feliciani.

Var: Doveri.

Avar: Paganessi.

