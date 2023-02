Diretta Verona-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Un match che sa tanto da dentro o fuori, quello al Bentegodi tra Verona e Salernitana. Per i padroni di casa è un'occasione importante, da non fallire. Tra le squadre che lottano per non retrocedere sono sicuramente quelli che stanno facendo meglio e un'eventuale vittoria permetterebbe loro di accorciare il gap dalla stessa compagine di Nicola, che invece dopo la sconfitta interna con la Juventus vuole provare a rialzarsi.