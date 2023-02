Plusvalenze Juventus, Gravina: “Non esiste oggettività negli scambi di mercato”

Gravina: "Contro i violenti il daspo non basta!"

Episodi di razzismo, scontri tra tifoserie ed intimidazioni ai calciatori, il 2023 si è già macchiato di molte di queste situazioni e il report dell'AIC, censito però sulla stagione 2021-22, riporta che sono stati 121 i casi in cui i calciatori sono stati fatti oggetto di offese, minacce e intimidazioni. Nell'85% di quelli raccolti, i campionati più a rischio sono stati quelli professionistici, con la Serie A in testa visti i quasi 7 casi su 10 (68%). Gravina ha alzato la voce: "Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un’ora o di un giorno e poi con un daspo. Per noi il daspo non è più sufficiente, servono sanzioni più forti e che puniscano veramente questi delinquenti - aggiunge - Le norme che abbiamo adottato sono di per sé particolarmente efficaci sotto il profilo del contrasto alla lotta al razzismo e alla discriminazione territoriale. Quello che serve ora è una maggiore collaborazione tra protagonisti del mondo del calcio e dello sport attraverso un maggiore e migliore ricorso alla tecnologia. Servono inoltre sanzioni più pesanti".