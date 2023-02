Diritti tv Serie A, salta l'emendamento Lotito: cosa succede per Dazn e Sky

Con 158 sì, 3 no e 3 astenuti l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento del Governo che sopprime l'estensione dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi, compresi quelli del calcio. La misura, introdotta con un emendamento a prima firma del senatore di Forza Italia Claudio Lotito, riformulato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, risulta quindi stralciata dal provvedimento. L'emendamento per cancellarla, identico a uno a prima firma Maiorino (M5s), è passato quasi all'unanimità. La norma, inserita nel corso dell'esame delle Commissioni, dava la possibilità di prorogare di ulteriori due anni, oltre ai tre già previsti, le attuali concessioni. Il senatore e presidente della Lazio aveva commentato così la notizia che il suo emendamento sarebbe stato bloccato: "Ci dovranno spiegare il motivo, io non sono d'accordo visto che avevo presentato l'emendamento per attuarla".