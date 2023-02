Diritti tv, stop alla proroga: ora la Serie A è in ansia

La scialuppa, gli asini e i nodi al pettine

Ecco, dunque, che il senatore Lotito, ormai perfettamente a proprio agio (per alcuni come vedremo pure troppo) nel doppio ruolo di parlamentare e presidente di club, aveva pensato a questa “scialuppa di salvataggio” da inserire nel decreto Mille proroghe: la facoltà di prolungare per due anni, e comunque non oltre un massimo di 5, gli accordi in essere “ove sussistano ragioni economiche, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative”. Insomma, al di là della proroga dei contratti in essere, anche la verifica di possibili nuovi ingressi al di fuori dei perimetri della vigente (si lavorerà per modificarla, ma per ora, appunto, vige) Legge Melandri. E qui sono cascati i primi due “asini”. Primo quello tecnico-regolamentare che ha suscitato l’attenzione nientemeno che dei tecnici del Quirinale che, oltre alla perplessità di un emendamento che di fatto bypassa una legge in vigore, hanno eccepito circa l’attinenza al Mille proroghe che sì è un “omnibus”, ma che non può raccogliere proprio tutto. Secondo quello delle stesse Dazn e Sky per nulla disposte a pagare le stesse cifre evidentemente sovra mercato e in più con l’inserimento di altri competitor in concorrenza. C’è, poi, un aspetto politico che rimbalza nei palazzi romani e che riguarda l’iperattivismo dello stesso Lotito che viene visto con fastidio dagli stessi componenti della sua coalizione di Governo. In Lega Serie A, invece, la sua proposta di “comprare tempo” (perché solo di questo si tratta, al di là dei sofismi) sulla vendita nuovi diritti tv ha incontrato il favore dei 20 club (anche se, a votazione ancora calda, qualche rappresentate delle medio grandi ha spiegato direttamente in Federazione i propri distinguo...). Tra i quali la la speranza che si posa riaprire un tavolo di trattativa con il Governo resta viva, come ha spiegato ieri Urbano Cairo: "Credo che tutto vada ragionato con attenzione: prorogare per due anni i diritti a chi già li ha sarebbe importante. Scelta conservativa? E’ una scelta di prudenza, dipende dalla propensione al rischio che uno ha". In attesa di vedere se Lotito troverà altri (per ora oscuri) pertugi, una valutazione è indubbia: la Serie A paga più di altri l’immobilismo su infrastrutture e crescita economica a fronte di una contrazione globale dei diritti tv che prima o poi sarebbe arrivata. I nodi, insomma, vengono al pettine.