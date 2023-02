Diretta Inter-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Concentrazione sul campionato e alla partita di questa sera con l'Udinese, poi l'Inter potrà permettersi di pensare al Porto, parola di Simone Inzaghi: "Contro l’Udinese sarà una partita tosta, contro una squadra di valore. Nonostante una Champions che incombe, il nostro focus deve essere rivolto ai friulani. Più della rivincita (all’andata i bianconeri si imposero 3-1, ndr), vogliamo disputare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico". Il tecnico torna sullo 0-0 con la Samp: "Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto il giusto atteggiamento, provandoci sino al 95’". Per quanto riguarda l'Udinese, Sottil non è interessato a eventuali cambi di formazione dell'avversario: "Quando giochi per l’Inter devi sempre giocare al massimo in tutte le competizioni e la rosa è all’altezza per affrontare tutti. Ogni giocatore ha un vissuto importante e gioca per una società che ha una grandissima forza ed importanza. Quando indossi quella maglia sai già che devi giocarti ogni competizione per vincere. Detto questo, se Inzaghi effettuerà dei cambi è perché avrà fatto le sue valutazioni. A noi non serve pensare a questo e anzi, ci siamo concentrati come sempre lavorando al massimo per essere pronti".