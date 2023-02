Diretta Atalanta-Lecce ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - L'Atalanta affronta il Lecce nel match valevole per la 23esima giornata di Serie A. I bergamaschi di Gasperini, reduci dal successo esterno contro la Lazio per 2-0, vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nella partita dell'Olimpico e tornare a pari punti con il Milan, che nell'anticipo di sabato si è imposto in casa del Monza con il risultato di 1-0. Il Lecce di Baroni arriva al Gewiss Stadium forte del pareggio interno contro la Roma di Mourinho per 1-1 e senza troppi problemi in classifica, considerando che la zona retrocessione è attualmente a -7 punti.